La 1ère édition du Forum méditerranéen de la décarbonation ” DecarboMed” se tiendra du 24 au 25 septembre 2024 à Tunis, sous le slogan ” Vers une Méditerranée neutre en carbone”.

“Ce forum auquel 35 pays seront représentés et plus de 2000 participants sont attendus, a pour objectif de présenter les initiatives clés, les stratégies de pointe dans le domaine de la décarbonation et les technologies associées, ainsi que les mécanismes et les solutions offerts pour se préparer à réduire l’emprunte carbone. Il s’agit également d’établir des partenariats avec d’autres entreprises et des structures des autres pays méditerranéens”, a indiqué, mercredi, à Tunis, le directeur général de l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME), Fethi Hanchi, lors d’un point de presse tenu en prévision de cet évènement.

Plus de 100 intervenants, dont des experts, des praticiens, des chercheurs et décideurs et des représentants d’organisations internationales et régionales, vont partager, lors de ce forum, leurs expériences et expertises et présenteront des perspectives et innovations en matière de politiques, démarches et technologies de décarbonation.

Au programme de l’événement, des débats et des ateliers de travail sur les activités et les technologies permettant de baisser les émissions de carbone, sur les politiques nationale et mondiale dans ce domaine et aussi sur les cadres réglementaires élaborés par les divers pays.

La stratégie nationale de décarbonation ainsi que les programmes sur les énergies renouvelables, l’hydrogène vert, l’économie circulaire et le financement de ces programmes, seront présentés à cet évènement.

En parallèle, une exposition sera organisée en marge du forum concernant les acteurs clés des secteurs publique et privé de la transition écologique et des représentants de la société civile et des organisations internationales.

Le forum sera également marqué par le lancement de la première plateforme qui permettra aux entreprises de prendre connaissance des expériences des autres entreprises dans le domaine des énergies renouvelables et de l’économie circulaire, et d’évaluer l’emprunte carbone de leurs activités.

Cette plateforme leur offre également l’opportunité d’échanger avec des experts pour introduire des solutions capables de réduire l’emprunte carbone dans les processus de production des entreprises.

Intervenant au point de presse, le vice-président de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) Hichem Elloumi, a mis l’accent sur l’importance de ce forum pour le secteur privé, qui est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il a rappelé que la Tunisie devra réduire la densité carbone de 45% à l’horizon de 2030, dont une part de 50 % provient du secteur privé.

“Il est important d’inciter le secteur privé à investir dans le secteur des énergies renouvelables, car 75% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de l’énergie », a-t-il ajouté

Les entreprises tunisiennes exportatrices opérant dans le secteur industriel sont appelées à se conformer aux nouvelles lois exigées par l’Union européenne, principal partenaire de la Tunisie, pour qu’elles soient compétitives et attractives, a souligné Elloumi, évoquant à cet égard le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) de l’UE.

Le MACF est un outil pour fixer un prix équitable au carbone émis lors de la production de biens à forte intensité de carbone qui entrent dans l’UE, et pour encourager une production industrielle plus propre dans les pays tiers.

Pour sa part, Céline Moyroud, représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Tunisie, organisme qui accompagne la Tunisie dans son processus de décarbonation et de transition énergétique, a indiqué que ce forum s’inscrit dans le cadre de partenariat du PNUD avec la Tunisie, notamment l’ANME, pour réussir les démarches de transition énergétique et d’efficacité énergétique.

Elle a fait remarquer que le PNUD assiste l’ANME à développer la plateforme qui permettra aux entreprises tunisiennes de calculer leur empreinte carbone, qualifiant cette initiative de “premier pas pour avancer vers une décarbonation de l’industrie”.

Organisé par l’ANME et l’UTICA en partenariat avec le PNUD, l’UE et la Coopération Allemande au Développement (GIZ), ce forum constitue une plateforme pour catalyser un dialogue régional et international autour des opportunités et des défis de la chaîne de valeur industrielle, logistique et technologique de la décarbonation.