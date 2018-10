La Bourse de Tunis entame la séance du mercredi dans le rouge, où le Tunindex recule de 0,37 % à 7 410.59 points dans un volume total de 1,063 Millions de dinars (MD), selon Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre GIF FILTER grimpe de 2,91 % à 1,06 D suivi par SANIMED et SOTUMAG qui a augmentent respectivement de 2,29 % et 1,76 % à 1,78 D et 2,30 D.

A l’opposé, Le titre CARTHAGE CEMENT chute de 3,42 % à 1,41 D tout comme ICF et STB qui reculent respectivement de 2,99 % et 2,89 % à 130,58 D et 4,36 D.