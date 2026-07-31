La cotation des titres de la Société Tunisienne de Verreries (SOTUVER) sera suspendue durant les séances de bourse des 3 et 4 août 2026, a annoncé la Bourse de Tunis (BVMT), dans un communiqué, publié vendredi.

La BVMT a précisé que cette décision a été prise à la demande du Conseil du Marché Financier (CMF) et suite à la publication de l’avis d’ouverture d’une Offre Publique d’Achat obligatoire visant les actions de la SOTUVER.

Elle a indiqué, finalement, que la cotation de ladite société reprendra à partir du 5 août 2026.