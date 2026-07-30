La Bourse de Tunis a prolongé ses gains de la veille, enregistrant une hausse de 0,37 % à 20070,56 points. Les volumes ont été bien garnis, cumulant une enveloppe de 15,7 MD, au terme de la séance de jeudi, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, “Tunisie Valeurs”.

Le titre BH BANK s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un flux réduit de 23 mille dinars, l’action de la banque a inscrit un rebond de 5,2 % à 15,250 D.

Également dans le secteur bancaire, le titre STB a réussi à se distinguer sur la séance. La valeur a signé une avancée de 4,2 % à 6,150 D, et ce, dans un volume de 510 mille dinars.

Le titre BH LEASING s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. Echangée à hauteur de 2 mille dinars seulement, l’action a reculé de 4,5 % à 4,680 D.

Le titre SOTRAPIL a également été mal orienté sur la séance. L’action s’est délestée de 2,9 % à 33,900 D faisant savoir que la valeur a amassé des échanges limités de 47 mille dinars sur la séance.

Le titre AMEN BANK continue d’animer le marché. L’action a terminé la séance sur une note positive (+0,4 %) à 92,270 D, tout en alimentant le marché avec des capitaux de 3,2 MD, soit le flux le plus élevé de la cote.