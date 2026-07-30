L’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) a fortement contestÃ© la rÃ©cente publication par l’Ordre des ingÃ©nieurs tunisiens (OIT) d’une liste sÃ©lective d’Ã©tablissements privÃ©s dont les diplÃ´mes sont admis Ã l’inscription au tableau de l’Ordre.

Dans un communiquÃ© publiÃ©, jeudi, l’organisation patronale estime que la reconnaissance du diplÃ´me national d’ingÃ©nieur relÃ¨ve exclusivement du ministÃ¨re de l’Enseignement supÃ©rieur et de la recherche scientifique, seule autoritÃ© lÃ©galement compÃ©tente pour autoriser, habiliter et contrÃ´ler les Ã©tablissements d’enseignement supÃ©rieur.

Toujours selon lâ€™UTICA, les textes rÃ©gissant l’OIT n’exigent pas une “accrÃ©ditation” spÃ©cifique de leur part, mais uniquement la reconnaissance du diplÃ´me par l’Ã‰tat. Ainsi, toute formation habilitÃ©e par le ministÃ¨re conduit Ã un diplÃ´me national pleinement reconnu, qu’elle soit dispensÃ©e dans le secteur public ou privÃ©.

Selon lâ€™organisation patronale “la valeur ajoutÃ©e d’une telle procÃ©dure mÃ©rite Ã©galement d’Ãªtre prÃ©cisÃ©e, notamment lorsqu’elle concerne des Ã©tablissements dÃ©jÃ accrÃ©ditÃ©s par des organismes internationaux de rÃ©fÃ©rence tels que la CTI, I’ABET ou l’ASIIN. L’UTICA souhaite Ã©galement connaÃ®tre le fondement juridique des frais de 10 000 dinars qui auraient Ã©tÃ© demandÃ©s Ã plusieurs Ã©tablissements au titre de l’Ã©tude et de l’Ã©valuation de leurs dossiers, ainsi que les prestations correspondantes. Et ce dans un souci de transparence et de bonne gouvernance”.

La prioritÃ© devrait Ãªtre accordÃ©e Ã la valorisation des compÃ©tences nationales

Lâ€™UTICA a rappelÃ© que les Ã©coles d’ingÃ©nieurs privÃ©es contribuent pleinement Ã la formation des compÃ©tences nationales, avec prÃ¨s de 6 500 ingÃ©nieurs diplÃ´mÃ©s chaque annÃ©e et un taux d’insertion professionnelle qui dÃ©passe les 75% dans les six mois suivant l’obtention du diplÃ´me.

“Ã€ l’heure oÃ¹ prÃ¨s de 46 000 ingÃ©nieurs ont quittÃ© la Tunisie au cours des dix derniÃ¨res annÃ©es et oÃ¹ environ 6 000 ingÃ©nieurs continuent de partir chaque annÃ©e, les prioritÃ©s devraient Ãªtre le renforcement de l’attractivitÃ© de la profession, l’amÃ©lioration de l’employabilitÃ© des jeunes diplÃ´mÃ©s et la valorisation des compÃ©tences nationales. Ces chiffres rappellent que l’enjeu n’est pas de multiplier les obstacles Ã l’entrÃ©e dans la profession, mais de crÃ©er les conditions permettant aux ingÃ©nieurs tunisiens de construire leur avenir en Tunisie. Toute initiative susceptible de crÃ©er une incertitude autour de la reconnaissance d’un diplÃ´me ou de compliquer l’insertion professionnelle des jeunes ingÃ©nieurs risque, au contraire, d’accentuer leur dÃ©couragement et d’alimenter davantage la fuite des compÃ©tences” a encore soulignÃ© le patronat.

PrÃ©server la confiance dans le diplÃ´me national d’ingÃ©nieur constitue ainsi dâ€™aprÃ¨s lâ€™UTICA, un enjeu majeur pour les Ã©tudiants, leurs familles, les employeurs et, plus largement, pour la compÃ©titivitÃ© de l’Ã©conomie nationale.

La centrale patronale a appelÃ© les Ã©tudiants, les futurs bacheliers et leurs familles Ã ne se rÃ©fÃ©rer, pour toute question relative Ã la reconnaissance d’un diplÃ´me, qu’aux dÃ©cisions officielles du ministÃ¨re de l’Enseignement supÃ©rieur et de la recherche scientifique. Elle a rÃ©affirmÃ© sa volontÃ© d’un dialogue institutionnel constructif, dans le respect des compÃ©tences que la loi attribue Ã chaque institution, au service des Ã©tudiants, de la profession et du rayonnement du diplÃ´me national d’ingÃ©nieur tunisien.