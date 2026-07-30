L’Association des Tunisiens des Grandes Écoles(ATUGE) organise, du 28 juillet au 18 août 2026, une série de rencontres Diaspora Regional Networking (DRN), dans plusieurs régions de Tunisie, destinées aux entrepreneurs, porteurs de projets, chercheurs, universitaires, étudiants, investisseurs, et des représentants des institutions ainsi que les membres de la diaspora tunisienne présents en Tunisie.

Ces rencontres ont pour objectif de favoriser les échanges entre les compétences de la diaspora, les entrepreneurs, les industriels, les chercheurs, les investisseurs, les étudiants et les acteurs institutionnels de chaque région, afin de faire émerger de nouvelles opportunités de coopération et d’investissement, a souligné l’ATUGE dans un communiqué publié jeudi.

Cette tournée nationale ambitionne de faire de la période estivale un temps fort de dialogue, de partage d’expertise et de coopération entre la diaspora tunisienne et les écosystèmes économiques régionaux.

S’inscrivant dans le cadre du Diaspora Month 2026, cette tournée nationale prévoit un programme qui couvrira plusieurs pôles économiques du pays, à savoir Sfax (le 28 juillet à 18h00), Sousse (le 30 juillet à 10h00), Djerba (le 4 août à 18h00), Bizerte (le 6 août à 18h00), Hammamet (le 13 août à 18h00), et Béja–Jendouba (le 18 août à 18h00).

Organisée en partenariat avec la World Alliance of Tunisian Talents (WATT), cette tournée est placée sous le thème de l’avenir de la Tunisie à l’ère de l’intelligence artificielle, mettant en lumière les défis et les opportunités liés à la transformation numérique, à l’innovation, à la création d’emplois et au développement des territoires.

L’ATUGE réaffirme sa conviction que l’innovation, le transfert de compétences et l’investissement constituent des leviers essentiels pour accélérer le développement économique, renforcer l’attractivité des territoires et bâtir une Tunisie plus compétitive et plus inclusive.