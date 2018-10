“Le livre nous réunit”. C’est le slogan de la première édition de la Foire nationale du livre tunisien (FNLT) dont le coup d’envoi a été donné vendredi 19 octobre 2018 par le ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zinelabine, à la Cité de la Culture.

Organisée du 19 au 28 courant, la Foire nationale du livre tunisien a pour objectif de promouvoir l’édition et le livre tunisiens auprès du public. Durant plus d’une semaine, les amoureux du livre pourront découvrir les publications et les dernières nouveautés des plus de 76 maisons d’édition tunisiennes représentées.

Selon le président de l’Union des éditeurs tunisiens, Mohamed Salah Maalej, cité par l’agence TAP, l’entrée à la foire est gratuite, précisant que les remises sur l’achat des livres peuvent atteindre 50 % dans certains stands de la foire.

Quant au directeur général de la FNLT, Mansour M’henni, il a mis l’accent sur l’importance de cet événement à l’échelle nationale “qui crée une dynamique sur la scène culturelle tunisienne”.

De son côté, le président de l’Union des écrivains tunisiens, Slaheddine El Hamadi, s’est félicité de la tenue de cette première édition qui “permettra de mieux faire connaitre les écrivains tunisiens à l’échelle nationale”, invitant à cette occasion la classe politique tunisienne à s’intéresser à la production et aux écrits de l’élite nationale qui peuvent apporter, selon lui, des solutions aux problèmes actuels du pays.

Pour sa part, Mohamed Zinelabidine a déclaré que la tenue de cette manifestation culturelle s’inscrit dans le cadre de la politique du ministère de promotion de la création tunisienne à l’échelle nationale et internationale, appelant, à cette occasion les organisateurs à réfléchir sur les moyens de décentraliser cette manifestation.

Lors de cette cérémonie d’ouverture, des hommages ont été rendus à quatre écrivains tunisiens: le poète Mohamed Ammar Chaabnia, la poétesse et romancière Faouzia Aloui, l’écrivaine Massouda Abou Bakkeur et l’écrivain Abdelwahed Brahem.

Exclusivement dédiée à l’édition tunisienne, la Foire Nationale du Livre Tunisien est le fruit d’un partenariat entre le ministère des affaires culturelles, l’Union des éditeurs tunisiens et l’Union des écrivains tunisiens.

Cette nouvelle manifestation vise à promouvoir le livre tunisien à l’échelle nationale.

Parallèlement à la Foire, plusieurs activités sont organisées à la Cité de la Culture autour du livre à savoir des rencontres et des séances de dédicaces avec des écrivains et intellectuels tunisiens, des projections cinématographiques et des animations.