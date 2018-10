La traduction du français vers l’arabe de l’ouvrage de sciences sociales intitulé “Le Narrateur, Introduction à la théorie narrative” (Sylvie Patron), réalisé collectivement sous la direction du Tunisien Mohamed Elkadhi, a remporté le Prix de la traduction Ibn Khaldoun-Senghor 2018.

Cette traduction arabe intitulée “Arraoui, Madkhal Ela Annadharya Assardya” a été publiée en 2017 par l’Institut de Traduction de Tunis, auprès des Editions Cenatra. Elle est l’oeuvre collective de quatre chercheurs universitaires, sous la direction de Mohamed El Kadi, Docteur en littérature arabe, avec la participation de Ahmed Smaoui, Mohamed Khabbou et Mohamed Nejib Amami, selon le site de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (Alecso).

Une cérémonie officielle aura lieu le 22 novembre prochain au siège de l’Alecso pour la remise du Prix de la traduction Ibn Khaldoun-Senghor 2018.

L’annonce du prix a été faite à l’issue de la réunion du jury du Prix de la traduction littéraire et en sciences humaines Ibn Khaldoun – Senghor, du français vers l’arabe et de l’arabe vers le français, sous la présidence du Tunisien Mohamed Mahjoub, lit-on sur le site de l’OIF.

Le jury était réuni le 15 octobre 2018, au siège de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour désigner le lauréat de la 11ème édition du Prix, et ce à l’invitation de l’OIF et de l’Alecso.

Le jury a décidé “à l’unanimité” de décerner le Prix Ibn Khaldoun-Senghor 2018 à la traduction du français vers l’arabe de l’ouvrage “Le Narrateur, Introduction à la théorie narrative. Il a “félicité l’Institut de traduction de Tunis pour l’effort qu’il ne cesse de déployer en faveur de la traduction entre le français et l’arabe et d’avoir présenté de nombreuses candidatures de très bonne qualité”.

Une mention spéciale a été accordée à Rania Samara pour sa traduction de l’arabe vers le français du roman d’Elias Khoury Les enfants du ghetto. Je m’appelle Adam, paru en 2017 chez Actes Sud.

Dans la copie française de l’ouvrage “Le Narrateur, Introduction à la théorie narrative”, l’auteure s’intéresse à la question du narrateur dans le récit de fiction.

Sylvie Patron étudie la conception et le rôle du narrateur dans les principales théories narratives contemporaines et propose les éléments d’une problématisation linguistique et pragmatique de la question du narrateur.

Le Prix de la traduction Ibn Khaldoun-Senghor en sciences humaines a été créé en 2008, conjointement par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l’Organisation arabe pour l’Education, la Culture et les Sciences (Alecso).

Ayant pour objectif de promouvoir la diversité culturelle et linguistique et d’encourager les échanges culturels et littéraires entre le monde arabe et l’espace francophone, ce prix récompense la traduction d’une œuvre du français vers l’arabe et de l’arabe vers le français.

Le Prix de traduction Ibn Khaldoun-Senghor est décerné annuellement en alternance: du français vers l’arabe et de l’arabe vers le français. Il est régi par un règlement approuvé par les deux partenaires. Il consiste en un diplôme signé par le Secrétaire général de l’OIF et par le directeur général de l’Alecso et une bourse d’un montant de 10 000 euros.