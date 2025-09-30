La Tunisie célèbre à l’instar de tous les pays du monde, le 30 septembre, la journée internationale de la traduction sous le signe “Façonner un avenir digne de confiance”.

Le ministère des Affaires culturelles a souligné, dans un communiqué publié mardi, l’importance de la traduction, indiquant que le thème a été choisi cette année par l’Union internationale des traducteurs et mis en relief la valeur de la traduction comme vecteur de confiance.

Le ministère a réaffirmé son engagement à continuer à soutenir les initiatives et les projets visant à développer le mouvement de la traduction, appelant les traducteurs et les éditeurs à faire de la traduction un outil de promotion des valeurs de la tolérance et d’ouverture et ainsi qu’un espace d’innovation et de créativité.