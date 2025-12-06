Le Goethe-Institut Tunis, en partenariat avec la maison d’édition Pop Libris Editions et la librairie Al Kitab, organise une rencontre entre littérature et musique autour de la traduction tunisienne du roman “Der Steppenwolf-Le Loup des steppes- du romancier, poète, peintre et essayiste allemand Hermann Hesse, devenue “El Dhib”, une œuvre culte réinventée dans une langue vivante, rugueuse et intime.

La rencontre, qui aura lieu le 14 décembre 2024 à la librairie Al Kitab-Mutuelleville, se déroulera en présence du traducteur et écrivain Dhia Bousselmi, ainsi que de l’éditeur de Pop Libris, Sami Mokadam, qui, dans un débat littéraire, évoqueront les défis, les choix et les audaces de cette traduction singulière: comment transposer la folie, la solitude, le jazz et la philosophie dans les mots de la rue tunisienne ?

La soirée sera ponctuée d’un concert littéraire avec le comédien Mohamed Grayaa, qui prêtera sa voix au loup, accompagné à la contrebasse par Wassim Berrhouma, donnant à voir une performance qui fait vibrer les mots.