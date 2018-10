La conférence internationale (CEED Global Conférence 2018), qui se tient les 18 et 19 octobre 2018 au Palais des Congrès à Tunis, constitue une occasion pour promouvoir l’image de la Tunisie à l’étranger et polariser les investissements, a déclaré Slim Feriani, ministre de l’Industrie et des PME.

Dans une déclaration aux médias à l’ouverture des travaux de la conférence, le ministre a souligné que cet événement, organisé pour la première fois en Tunisie par le Centre d’entrepreneuriat et de développement exécutif (CEED), est aussi une occasion “pour développer le partenariat public/privé, d’une part et le partenariat entre la Tunisie et les autres pays du monde d’autre part”.

Il s’agit, en outre, de diffuser une image positive sur le climat d’affaires en Tunisie, a-t-il encore précisé, faisant observer que le gouvernement œuvre à améliorer l’écosystème des entreprises à travers le lancement de différents programmes et l’amélioration du cadre juridique en vue de booster l’investissement, créer des emplois et promouvoir les exportations.

De son côté, Wafa Makhlouf, directrice exécutive de CEED Tunisie, a indiqué que cet événement est une occasion pour les chefs d’entreprise tunisiens et étrangers de se rencontrer et échanger leurs expériences.

L’intervenante a signalé que plus d’une vingtaine de speakers et chefs d’entreprises de notoriété mondiale sont présents à cette conférence internationale. “Outre les Tunisiens, les speakers sont venus d’Italie, des Etats-Unis, du Maroc, de Macédoine, de Slovénie, du Royaume-Uni et d’Inde”, a-t-elle expliqué.

Wafa Makhlouf estime que le CEED Global Conference est une opportunité pour explorer de nouveaux horizons d’entrepreneuriat et développer un cadre d’action avec les meilleures stratégies et pratiques pour la consolidation et l’expansion des entreprises.

“Les participants ont l’opportunité non seulement de suivre de près les actualités, mais aussi d’apprendre davantage sur l’avenir de divers secteurs économiques et d’amplifier un business network fructueux”, a-t-elle ajouté.

Pendant deux jours, les chefs d’entreprises et startuppeurs tunisiens et étrangers échangeront leurs expériences, évoqueront leurs difficultés raconteront comment ils ont pu surmonter leurs défis pour réussir.

Créé en mars 2014, CEED Tunisie (Center for Entrepreneurship and Executive Development) est une ONG qui a pour vocation de contribuer à relever les défis auxquels sont confrontés les jeunes entrepreneurs, à travers une approche qui lui est spécifique : mobiliser des entrepreneurs de renom dont la mission est d’accompagner les “CEEDeurs”, en partageant avec eux leurs expériences et leurs compétences.

Au total, ce ne sont pas moins de 1000 formations et activités de réseautage qui ont été initiées par CEED Tunisie. Dans cette optique, près de 500 entrepreneurs ont été formés, entraînés et encadrés au cours des trois dernières années (jusqu’en septembre 2017). 46% d’entre eux sont des créateurs de startups. Grâce à ce programme innovant, plus de 800 emplois ont été maintenus et créés.

CEED Tunisie s’intéresse, par ailleurs, à l’encadrement des PME en développement, à travers l’assistance et l’accompagnement durant leur création, d’experts et chefs d’entreprises qui leur assureront des actions de formation (ateliers), de mentoring (rencontres, groupes d’échanges, conseil…), et de coaching.

Plus de 300 entrepreneurs et business leaders issus de 17 pays d’Afrique, d’Europe, d’Asie et des Etats Unis prennent part à cette la conférence internationale.