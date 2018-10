Le ministre des Affaires étrangères tunisien, Khemaïes Jhinaoui, a eu, mercredi 17 octobre, en marge de sa visite en Allemagne, un entretien avec son homologue Heiko Maas axé notamment sur la coopération bilatérale et les moyens de la développer.

L’entrevue a porté également sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun, indique, jeudi 18 octobre, un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

A cette occasion, le ministre allemand a salué les pas franchis par la Tunisie sur la voie de la transition démocratique, réaffirmant l’engagement de son pays à continuer de soutenir les efforts de la Tunisie en matière de développement.

“L’Allemagne encourage vivement les hommes d’affaires et les entreprises allemandes à investir en Tunisie”, a-t-il dit, cité dans le même communiqué.

De son côté, Jhinaoui s’est félicité du niveau excellent atteint par les relations bilatérales et de l’appui constant apporté par l’Allemagne à la Tunisie dans divers domaines. Il a passé en revue les acquis engrangés par la Tunisie dans le domaine de la transition démocratique particulièrement au niveau de l’enracinement de la démocratie et le traitement des défis liés au développement et à la sécurité.

La visite de Jhinaoui en Allemagne intervient peu avant la participation du chef de l’Etat Caïd Essebsi au Sommet du G20 sur l’investissement et la Conférence “Compact with Africa” sur “le partenariat avec l’Afrique” prévus le 30 octobre courant à Berlin.