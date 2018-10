Une mission économique autrichienne composée de représentants d’une quinzaine d’entreprises visitera la Tunisie, le 18 octobre 2018, en vue d’identifier et de valoriser les opportunités d’affaires et d’investissements qu’offrent les deux payses, selon un communiqué de la Délégation Commerciale de l’Ambassade d’Autriche.

Les entreprises attendues opèrent dans les secteurs de l’industrie, de l’énergie, du matériel pour cimenteries, les matériaux de construction, la transformation du plastique, les télécommunications, le tourisme et la construction des hôpitaux et des banques.

Durant le premier semestre de l’année 2018, les exportations autrichiennes en Tunisie ont atteint 45,66 Millions d’Euros, (environ 150 millions de dinars) ce qui représente une hausse de 6,6% par rapport à la même période de l’année 2017. Quant aux importations de ce pays en provenance de la Tunisie, elles se sont élevées à 75,16 Millions d’Euros ( 245, 7 millions de dinars) pour les premiers six mois de 2018 avec une hausse de 42,2%, par rapport à la même période de 2018, d’après la même source.

Les principaux produits autrichiens importés par la Tunisie sont les équipements et machines, les produits électroniques, les matières plastiques, le cuir et les produits pharmaceutiques et chimiques. La Tunisie exporte vers l’Autriche, le textile, les composants automobiles, l’électronique, les vêtements, les chaussures et les produits pétroliers.