La Bourse de Tunis a débuté la séance du mercredi sur une note négative. Le Tunindex a reculé de 0,72% à 7 486,16 points dans un faible volume d’échange de 1,402 MD.

A la hausse, le titre SOTETEL augmente de 2,50% à 3,27 D suivi par les titres ICF et TPR qui grimpent respectivement de 2,22% et 2,05% à 153,70 D et 4,97 D.

A la baisse, le titre SITS a régressé de 4,41% à 1,95 D tout comme les titres CELLCOM et UIB qui ont baissé respectivement de 4,31% et 2,98% à 1,33 D et 26,63 D.