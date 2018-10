La société Huawei a choisi la Tunisie en tant que premier pays africain francophone pour abriter la 3ème session du concours “Huawei ICT academy” (2018-2019) destiné aux étudiants spécialisés en informatique et télécommunications. C’est ce qu’a déclaré, mardi 16 octobre, le ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, Anouar Maarouf.

Ce concours vise à renforcer la compétitivité des compétences humaines sur les plans local et international et à évaluer les niveaux des étudiants par rapport aux normes internationales, en vue de combler les défaillances et consolider les moyens dans ce domaine, a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse organisée à Tunis.

La Tunisie attirera ainsi l’attention et l’intérêt de plusieurs sociétés internationales opérant dans les domaines précités, estime Maarouf.

Selon la responsable dudit concours, Sonia Triki, la compétition se déroulera en 3 phases. La première aura lieu au cours de la semaine du 22 octobre et permettra d’élire 50 étudiants spécialisés dans le domaine de l’informatique et des télécommunications parmi 7 établissements universitaires (Ecole nationale des sciences de l’informatique, Ecole nationale d’ingénieurs de Tunis, Université centrale, Faculté des sciences de Sfax et Institut supérieur des technologies de l’information et de la communication de Borj Cédria).

Dans une deuxième étape, trois candidats sur les 50 étudiants retenus seront sélectionnés pour participer, avec d’autres élèves dans le monde, au concours international (troisième étape) qui sera organisé en mai 2019 au siège de la société à Shenzhen (Chine).

Pour le vice-président d’Entreprises Business Group de l’Afrique du Nord à Huawei, Li Juguang, ce type des compétitions constitue une opportunité pour consolider et renforcer l’avenir de la coopération bilatérale entre la Tunisie et la Chine et, partant, développer l’expertise tunisienne.

A ce jour, Huawei a coopéré avec plus de 300 universités à travers le monde, faisant intervenir plus de 450 instituteurs et formant plus de 10.000 étudiants par an, à travers le monde.