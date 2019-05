Sous le patronage du ministère des Affaires culturelles et dans le cadre du mois du patrimoine (18 avril-18 mai) célébré cette année sous le thème ” La valorisation du patrimoine et le développement du tourisme à travers les industries numériques créatives “, l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de la Promotion Culturelle (AMVPPC) et l’Institut national du patrimoine (INP) mettent à la disposition des visiteurs au Musée National du Bardo deux produits : l’application ” Musée Bardo UP ” de la Réalité Augmentée sur Smartphone et tablettes pour les amateurs des nouvelles technologies et une autre consacrée aux aveugles et aux malvoyants.

Pour ces derniers, il existe une quinzaine d’objets imprimés reproduisant quatre mosaïques et onze sculptures dans ” le grand hall d’entrée “, ” la Driba ” et la ” salle de Carthage “. Il s’agit de la grande mosaïque du Triomphe de Neptune exposée dans le hall d’entrée, la mosaïque représentant une scène de boxe et le cadran solaire en forme de zodiaque à la Driba.

A cela s’ajoutent les statues féminines et masculines de Vénus, d’Isis, des impératrices, de Dionysos, de l’Autel dit Gens Augusta et des mosaïques du Don de la vigne à Ikarios et du pêcheur à la ligne de la salle de Carthage.

Tous ces objets, sans exception, sont accompagnés de textes brailles réalisés par l’Institut des aveugles et des malvoyants de Sousse. Ces légendes sont les notices brèves en trois langues : arabe, français et anglais donnant des informations sur le nom, la datation et le lieu de découverte de l’objet archéologique.

L’application ” Musée Bardo UP ” de la Réalité Augmentée sur Smartphone et tablettes concerne les mêmes objets archéologiques cités plus haut avec également les notices en trois langues de tous les objets archéologiques en question.

Le téléchargement de cette application est d’ores et déjà disponible dans Play store.