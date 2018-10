La Bourse de Tunis a repris des couleurs, le Tunindex a clôturé la séance de mardi en hausse de 0,48% à 7 540,71 points, dans un marché inactif, drainant 2,914 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

La balance des variations a été tirée vers le haut avec 27 affermissements contre 25 déclins.

Le titre ICF a réalisé le plus fort volume de la séance, traitant 0,470 MD de ses capitaux, à 156 D, soit un accroissement de 2,86%.

Dans le vert, le titre ELECTROSTAR enregistre une progression de 4,81 % à 1,74D, suivi par le titre SOTIPAPIER qui a augmenté de 4,08 % en s’échangeant à 4,33 D. Le titre SOTEMAIL quant à lui a cru de 3,35% à 1,85 D.

Dans le même sillage, les titres ALKIMIA et UBCI ont augmenté respectivement de 2,98 % et 2,97% terminant la séance à 34,50 D et 28,42 D.

Dans le rouge, le titre TAWASSOL GROUP HOLDING a chuté de 5,88 % à 0,32 D, suivi par le titre SANIMED qui a reculé de 5,49 % à 1,72 D ,le titre GIF FILTER quant à lui s’est déprécié de 5,45 % pour se stabiliser à 1,04 D. les titres ESSOUKNA et ATIJARI ont baissé respectivement de 2,40 % et 2,38 %, clôturant la séance à 2,43 D et 42,95 D.