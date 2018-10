Une conférence régionale sur l’abandon scolaire précoce en milieu rural s’est tenue, lundi 15 octobre 2018, à Regueb (gouvernorat de Sidi Bouzid), à l’occasion de la Journée mondiale de la femme rurale qui coïncide avec le 15 octobre.

La rencontre a été organisée à l’initiative de l’association la Voix d’Eve en collaboration avec l’Académie politique des femmes.

Au cours de 2017-2018, la région de Sidi Bouzid a enregistré 400 cas d’abandon scolaire (156 filles et 244 garçons), dont 313 en milieu rural.

L’approche genre du phénomène fait ressortir que les garçons sont plus touchés par ce fléau du fait qu’ils sont plus exposés aux phénomènes sociaux tels que l’émigration et la délinquance, souligne l’universitaire Hassan Belhedi.

L’accent a également été mis sur le rôle des éducateurs dans la prévention de ce phénomène en créant une relation horizontale avec l’élève et en accordant un intérêt particulier à son psychisme et à son épanouissement personnel.

Les intervenants soulignent, également, la nécessité de traiter le problème de manière globale et d’impliquer la société civile, les établissements scolaires et les médias dans sa prévention.

Etaient présents à la rencontre, des représentants de la direction régionale de l’éducation, des établissements scolaires et d’associations locales.