Comme chaque année, l’UBCI a marqué la rentrée scolaire de son engagement dans l’éducation.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté constante de lutter contre l’abandon scolaire en milieu défavorisé et développer un cadre éducatif digne pour des enfants jouissant de peu de perspectives d’avenir.

La rentrée scolaire est devenue un RDV incontournable, pour l’UBCI et plus particulièrement pour les collaborateurs de la banque, grâce à leur adhésion en tant que Bénévoles et donateurs.

Plusieurs opérations solidaires ont été organisées au profit de l’école primaire de Thala (gouvernorat du Kef) en collaboration avec l’association « Un enfant des sourires » et l’école primaire de Bni Mar (Gouvernorat de Zaghouan) en collaboration avec l’association « Rotaract Les Berges du Lac».

L’UBCI a distribué plusieurs centaines de cartables avec manuels scolaires, cahiers et trousses. Une fois de plus, la joie des enfants ne peut se traduire par un discours outre l’image gravée de l’accueil chaleureux des écoliers, des parents et des enseignants.

Ces opérations désormais récurrentes constituent pour l’UBCI une manière de marquer son engagement social auprès d’une population fragilisée par la précarité, qui n’en reste pas moins l’avenir de la Tunisie.