Tunis, le 29 mai 2025 – Le premier roadshow co-organisé par l’UBCI, la Banque européenne d’investissement (BEI) et soutenu par l’Union européenne, sous l’intitulé Invest and Export Solutions, s’achève aujourd’hui, après avoir parcouru les 4 principales villes économiques du pays. Cette étape finale marque l’aboutissement d’une collaboration inédite entre une banque tunisienne de référence, l’UBCI, et la BEI, en faveur des Petites et Moyennes Entreprises (PME) actives sur l’ensemble du territoire tunisien.

L’objectif : aller directement à la rencontre d’entrepreneur.e.s dans leurs régions afin de leur proposer des solutions concrètes de financement, des outils pour améliorer leur compétitivité internationale, et un accompagnement personnalisé visant à renforcer leur intégration dans les chaînes de valeur exportatrices spécifiques à chaque région.

Les bénéfices du programme pour les PME tunisiennes

Ce roadshow s’inscrit dans le cadre du Trade and Competitiveness Programme (TCP) et, plus largement, des financements mis à disposition par la BEI et l’Union européenne pour soutenir le Plan de relance économique de la Tunisie. Il s’agit ici d’accompagner le développement international des PME tunisiennes tout en renforçant les relations commerciales entre la Tunisie et l’UE.

Le TCP prévoit un dispositif de financement destiné aux entreprises des secteurs directement liés au renforcement des chaînes de valeur à l’export (l’agroalimentaire, l’automobile ou encore le textile). Il est également assorti de garanties pour couvrir le risque des institutions financières prêtes à jouer le jeu de canaliser l’octroi de leurs prêts vers des projets générateurs d’impacts sociaux ou environnementaux.

Un accompagnement au plus près des entrepreneur.e.s dans les régions

Cette semaine, le roadshow, Invest and Export Solutions, a maillé le territoire tunisien, de Sfax à Tunis en passant par Sousse et Hammamet, afin de répondre aux besoins spécifiques des entrepreneur.e.s locaux de ces régions.

Cette initiative a permis de présenter des solutions de financement et d’accompagnement sur mesure, en valorisant les atouts sectoriels de chaque région. Elle a renforcé les synergies entre entrepreneurs, acteurs économiques, institutions et investisseurs. Un accent particulier a été mis sur l’intégration de pratiques durables, telles que la décarbonation et la conformité au Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (MACF), pour préparer les entreprises aux exigences environnementales européennes.

Dans le cadre des préparatifs de cette tournée en régions, l’équipe d’assistance technique de la BEI a livré au préalable une série de formations pour quelque 100 chargé.e.s d’affaires et directeurs.trices d’agence de l’UBCI. Ces sessions visent à orienter les stratégies d’affaires de leur clientèle PME vers l’exportation, tout en intégrant les enjeux environnementaux.

“À travers cette initiative, l’UBCI démontre une nouvelle fois son engagement envers l’économie tunisienne en aidant les PME locales à se doter des moyens financiers et techniques nécessaires pour accéder aux marchés internationaux”, a souligné Mohamed Koubaa, Directeur Général de l’UBCI. Et d’ajouter: “Clôturer ce roadshow à Tunis, après des étapes dans trois autres régions économiques clés du pays, illustre notre volonté d’aller à la rencontre de nos clients, là où ils opèrent, avec des solutions qui répondent précisément à leurs besoins.”

Jean-Luc Revéreault, Représentant de la BEI en Tunisie a déclaré: “La BEI soutient activement les PME tunisiennes dans leur transition vers des modèles plus compétitifs, durables et tournés vers l’export. À travers le Trade & Competitiveness Programme, nous leur apportons des financements adaptés et un accompagnement technique de proximité pour s’insérer durablement dans les chaînes de valeur exportatrices. En allant à la rencontre des entrepreneurs, ce roadshow illustre cet engagement pour proposer des solutions concrètes adaptées aux réalités de chaque région.”



Marco Stella, chef de section développement économique de l’Union européenne a déclaré: “Les PME sont le moteur de la création d’emplois en Tunisie, notamment pour les jeunes et les femmes. C’est pourquoi l’Union européenne accorde une importance capitale à leur accompagnement. À travers ce projet Invest and Export Solutions, nous sommes fiers de soutenir des initiatives concrètes qui renforcent l’internationalisation et la compétitivité des entreprises tunisiennes. Nous saluons particulièrement l’approche régionale de cette initiative, en ligne avec notre engagement à soutenir l’économie réelle au plus près des territoires, en particulier dans les régions qui ont eu jusqu’ici moins d’opportunités de réaliser pleinement leur potentiel.”

A propos de :

L’Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI)

Née en 1961, l’UBCI dispose aujourd’hui d’un réseau de 102 Agences et 117 GABs opérant au cœur même des principaux centres économiques de la Tunisie. L’UBCI offre une large gamme de produits et de services à l’attention de sa Clientèle de Particuliers et de Professionnels couvrant leurs différents univers de besoins en matière de banque au quotidien, de financement de projets, de bancassurance et de gestion patrimoniale. Au service également de ses Clients Entreprises et Institutionnels, l’UBCI se démarque notamment par le biais de ses équipes spécialisées dans les domaines du cash management, des activités de marchés, de la banque d’affaires, du commerce international, de l’ingénierie financière, du leasing et du factoring. Certifiée ISO 9001 pour ses activités à l’International depuis 2002 et pour ses activités monétiques depuis 2012. L’UBCI est aussi la première banque en Tunisie ayant obtenu en 2022 le label engagé RSE décerné par AFNOR Certification grâce à sa démarche RSE ancrée depuis 2012.

Pour plus d’information : www.ubci.tn

La Banque européenne d’investissement (BEI)

La BEI est un partenaire privilégié de la Tunisie depuis plus de 40 ans. La BEI finance le développement et la mise en œuvre de projets clés dans des secteurs essentiels de l’économie tunisienne tels que le soutien aux entreprises, l’agriculture, l’eau et l’assainissement, l’éducation, la santé, le transport ou encore les énergies renouvelables.

BEI Monde, la branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales au travers de nos bureaux répartis dans le monde.

Facebook/BEIenTunisie

L’Union européenne

L’Union européenne est une union économique et politique de 27 pays européens. Elle est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, d’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Elle agit à l’échelle mondiale pour promouvoir le développement durable des sociétés, de l’environnement et des économies, afin que chacun puisse en bénéficier.