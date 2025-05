La tournée promotionnelle du programme « Commerce et Compétitivité », destinée aux petites et moyennes entreprises (PME) tunisiennes, s’est achevée jeudi 29 mai 2025. Menée par l’Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI) en partenariat avec la Banque européenne d’investissement (BEI), cette initiative a bénéficié du soutien de l’Union européenne. C’est une première du genre en Tunisie, ayant couvert Tunis, Hammamet, Sousse et Sfax.

Des bénéficiaires ciblés : femmes et jeunes entrepreneurs

Ce programme vise en priorité les femmes et les jeunes entrepreneurs à la tête de PME rencontrant des difficultés d’accès au financement. Il s’inscrit dans le cadre du plan de relance économique de la Tunisie soutenu par des financements européens.

Renforcer la compétitivité et l’ouverture à l’export

L’objectif est clair : appuyer l’internationalisation des PME tunisiennes, renforcer leur compétitivité et favoriser leur intégration dans les échanges commerciaux avec l’Union européenne, principal partenaire économique du pays.

Un signal positif pour l’économie tunisienne

Le directeur général de l’UBCI, Mohamed Koubaa, s’est félicité du retour des bailleurs internationaux en Tunisie, après une pause dans les programmes depuis 2021. Selon lui, cette dynamique nouvelle constitue un signal positif pour l’économie nationale.

Un accompagnement technique et financier sur mesure

L’UBCI joue un rôle clé dans la traduction de ces financements en projets concrets au service des PME. Mohamed Mamlouk, responsable du département PME à l’UBCI, souligne que le programme offre un double accompagnement : financier et technique, grâce à une équipe d’experts dédiée.

Conformité aux standards internationaux et environnementaux

Ce soutien vise à faire évoluer les PME vers les standards internationaux, notamment européens, intégrant les critères environnementaux désormais incontournables. « Nous voulons accompagner ces entreprises à devenir des champions de l’export vers l’Europe et d’autres marchés », affirme-t-il.

Des mécanismes de financement adaptés aux filières exportatrices

Le programme prévoit des mécanismes de financement pour les secteurs directement liés à l’export, comme l’agroalimentaire, l’automobile et le textile, avec des garanties spécifiques pour couvrir les risques pris par les institutions financières partenaires.

Des formations pour préparer le terrain

En amont de la tournée, la BEI a organisé des formations pour une centaine de gestionnaires de comptes et de responsables d’agences UBCI afin de mieux orienter les PME clientes vers des stratégies tournées vers l’export, en intégrant les enjeux écologiques.