Proparco renforce son engagement en faveur du commerce international en Afrique du Nord en intégrant l’Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI), dans son programme Trade Finance en tant que banque émettrice.

L’UBCI élargit son offre pour sa clientèle et vient renforcer le dispositif de ses lignes de contrepartie auprès de ses correspondants bancaires à l’international, permettant ainsi de soutenir le développement de la croissance économique des opérateurs tunisiens.

Le 12 mai 2025 à Tunis, Proparco et l’UBCI ont signé un accord portant sur une ligne de garantie de Trade Finance d’un montant de 30 millions d’euros. Cette cérémonie de signature, organisée en présence de Madame l’Ambassadrice de France en Tunisie, Anne Guéguen, vient renforcer un partenariat de longue date entre les deux institutions.

Cette opération contribuera à sécuriser les transactions et les échanges à l’international des entreprises tunisiennes, favorisant ainsi la création de valeur ajoutée et soutenant la croissance économique du pays.

Dans un contexte de financements contraints, l’UBCI occupe une position clé en Tunisie dans le domaine du Trade Finance. Son intégration au réseau de Proparco renforcera ses capacités d’appui aux grandes entreprises, des PME et des TPME tunisiennes, en leur offrant les outils nécessaires pour sécuriser leurs opérations à l’international, en particulier dans des secteurs stratégiques tels que l’agroalimentaire, l’industrie ou la distribution.

« En rejoignant le programme de Trade Finance de Proparco, l’UBCI réaffirme son engagement en faveur du soutien à l’économie et à l’internationalisation des entreprises tunisiennes. Ce partenariat stratégique nous permettra de mieux accompagner nos clients dans leurs besoins en financement du commerce extérieur, et de renforcer ainsi notre rôle en tant qu’acteur clé du développement économique durable en Tunisie » a ajouté Mohamed Koubaa, Directeur Général de l’UBCI.

« Proparco se réjouit d’étendre le partenariat historique qu’elle entretient avec UBCI en Tunisie, première banque du pays à rejoindre le programme Trade finance de Proparco. Il bénéficiera aux entreprises locales qui pourront importer des biens indispensables à la création de valeur ajoutée, afin de mieux répondre au besoin du tissu économique local et de ses PME » a ajouté Frédérique Masi, Directrice régionale pour l’Afrique du Nord chez Proparco.

À propos de Proparco

Proparco, filiale du groupe Agence française de développement, agit depuis plus de 45 ans aux côtés des acteurs privés au service d’un monde plus juste et plus durable. Dotée d’un réseau international de 23 implantations locales, Proparco est au plus proche de ses partenaires pour construire les solutions durables en réponse aux enjeux environnementaux et sociaux en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine. Proparco dispose d’une expertise sectorielle, d’une gamme d’outils financiers diversifiée et adaptée aux différents stades de développement de l’entreprise notamment avec sa filiale Digital Africa et d’une offre d’accompagnement technique Propulse, pour démultiplier les impacts et la performance de ses partenaires. Avec sa nouvelle stratégie 2023-2027 « Agir ensemble pour plus d’impacts », Proparco explore, renforce et amplifie ses modes d’intervention avec ses partenaires.

Pour en savoir plus : https://www.proparco.fr/fr/strategie.

Plus d’informations : http://www.proparco.fr | @Proparco | LinkedIn

A propos de l’UBCI

Née en 1961, l’UBCI dispose aujourd’hui d’un réseau de 102 Agences et 117 GABs opérant au cœur même des principaux centres économiques de la Tunisie. L’UBCI offre une large gamme de produits et de services à l’attention de sa Clientèle de Particuliers et de Professionnels couvrant leurs différents univers de besoins en matière de banque au quotidien, de financement de projets, de bancassurance et de gestion patrimoniale. Au service également de ses Clients Entreprises et Institutionnels, l’UBCI se démarque notamment par le biais de ses équipes spécialisées dans les domaines du cash management, des activités de marchés, de la banque d’affaires, du commerce international, de l’ingénierie financière, du leasing et du factoring. Certifiée ISO 9001 pour ses activités à l’International depuis 2002 et pour ses activités monétiques depuis 2012. L’UBCI est aussi la première banque en Tunisie ayant obtenu en 2022 le label engagé RSE décerné par AFNOR Certification grâce à sa démarche RSE ancrée depuis 2012.

Pour plus d’information : www.ubci.tn