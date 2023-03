La STB Bank, partenaire officiel de l’Association Almadanya dans la lutte contre l’abandon scolaire

«Les enfants arrivent tellement épuisés qu’on se trouve dans l’obligation de commencer le cours en retard jusqu’ à ce qu’ils se reposent un peu » a dit une Institutrice de l’Ecole Primaire de Touiref – Gouvernorat du Kef.

En 2021 seulement, ils étaient près de 69.000 à avoir abandonné leurs écoles, soit une moyenne de 300 élèves déscolarisés chaque jour.Ce taux élevé s’explique par plusieurs facteurs dont notamment les conditions difficiles et exténuantes d’accès aux écoles primaires en zones rurales et surtout pour les fillettes. Un taux qui finit par se traduire fatalement par un abandon de la scolarité.

Consciente de l’immense impact de ce chiffremenaçant l’avenir de nos enfants, et dans le cadre de son engagement en faveur de l’éducation et de l’égalité des chances pour tous les enfants, La STB BANK et l’Association Almadanya, ont signé le 07Mars 2023, une convention de partenariat portant sur la lutte contre l’abandon scolaire, à travers le programme « FATMA » conformément à une approche qui vise à mettre à disposition des enfants des zones rurales éloignées un transport sécurisé leur permettant d’accéder à leurs écoles qui sont souvent situées à plusieurs kilomètres de leurs lieux d’habitation.

Aujourd’hui 40% des écoles de la république sont des écoles rurales et dans de nombreuses régions, les écoliers âgés de 6 à 12 ans sont obligés de parcourir en moyenne 1 à 14 kilomètres à pied.

Les deux parties œuvreront, à travers cette convention qui s’étalera jusqu’à à la fin de l’année scolaire 2025, à élargirle réseau d’intervention du programme « FATMA » pour permettre au plus grand nombre d’élèves de regagner chaque matin les bancs de l’école.

Un transport sûr et fiable pour nos enfants

Par le biais de ce partenariat, la STB Bank s’engage à prendre en charge le transport quotidien de 1000 élèves répartis sur les zones les plus reculées de cinq gouvernorats tunisiens, à savoir :

Nabeul, Tataouine, Sidi Bouzid, Kasserine et Bizerte pour les trois années scolaires 2022/2023 – 2023/2024 et 2024/2025.

Faciliter le transport de nos enfants entre l’école et leurs foyers figure parmi nos priorités.

Sans transport, certains élèves peuvent ne pas être en mesure d’aller à l’école, ce qui peut avoir un impact négatif sur leur développement scolaire et social.

Un transport fiable garantit pour les élèves un aller et un retour en toute sécurité. Ceci est particulièrement important pour les élèvesqui doivent traverser des zones dangereuses ou risquées pour se rendre à l’école.

Le but étant aussi d’aider les élèves à mieux gérer leur temps, car il leur permet d’arriver à l’heure à l’école et d’assister à tous leurs cours. Cela peut avoir un impact positif sur leurs résultats scolaires.

Le transport joue un rôle crucial pour garantir auxélèvesl’accès à l’éducation de manière sûre et fiable.

Ce partenariat s’inscrit dans la vocation de la responsabilité sociétale et de développement durable de la STB Bank depuis fort longtemps dans le domaine de l’éducation : le premier pilier de notre pays et l’assurance de notre avenir et prospérité.

Des wallets afin d’appuyer l’inclusion financière

Dans le cadre de ce partenariat, et dans le but de permettre à nos partenaires d’avoir accès aux services financiers essentielsde manière sûre et rapide, le virement mensuel au profit des transporteurs se fera dans des comptes bancaires ou WALLETS ouverts dans les guichets de la STB. Ceci afin d’encourager cette inclusion financière tant convoitée.

Une solution pratique qui peut contribuer à planifier leur avenir et à se protéger contre les risques financiers.

L’aménagement des écoles primaires dans un projet national proposé par le ministère de l’éducation en Février 2021, l’encouragement de l’insertion des jeunes dans les activités sportives structurées… les projets et les actions de la STB au profit de l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse de la Tunisie vont bien évidemment se poursuivre en faveur d’une démarche RSE inclusive ponctuée par le relèvement des challenges socio-économiques de taille au pays, comme celui de « FATMA ».