Un accord de coopération dans le domaine des composants automobiles a été signé, vendredi, entre la Fédération des Industries des Equipements pour Véhicules (FIEV), la Tunisia Automative Association (TAA), l’Agence de Promotion des Investissements Extérieurs (FIPA) et la Société des Foires Internationales de Tunis.

Cette convention vise à développer la coopération entre les quatre parties, notamment à engager des formations au profit des jeunes dans le domaine des composants automobiles, plus précisément de la main d’œuvre intermédiaire, en plus de l’organisation de grands événements en France et en Tunisie pour faire connaitre les compétences des deux pays, a déclaré le Directeur Général de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA), Khalil Laabidi.

Il s’agit également de faciliter les déplacements des industriels tunisiens et français ou la réalisation d’investissements en Tunisie, a-t-il a ajouté en marge de la cérémonie de signature de l’accord.

Pour sa part, le président de la FIEV, Jacques Mauge, a souligné que cette coopération sera très utile pour la FIEV et la TAA. Elle sera, a-t-il dit, axée sur le développement de la formation et la transformation de l’industrie automobile, à travers les nouvelles technologies, ajoutant que des dispositifs sont déjà mis en place en France dont l’académie digitale.

Le président de TAA, Nabhan Bouchaala a rappelé que TAA, créée depuis 2 ans, a déjà signé des accords de coopération avec des Italiens et des Français visant le développement de la production automobile et le développement de la formation qui représente un point clé pour la promotion du savoir-faire.

Il a fait savoir que cet accord favorisera l’organisation d’événements dont le premier salon international des composants et pièces de rechange “Tunisie Automotive” qui sera organisé, du 27 au 30 novembre 2018, en Tunisie et qui donnera une idée sur le tissu industriel d’équipementiers automobiles en Tunisie.

Le secteur automobile en Tunisie est composé de 276 unités de production dans les composants automobiles dont 80% totalement exportatrices.

Bouchaala a souligné que le secteur fournit 86 000 emplois, ajoutant que des projets sont en phase d’extension en Tunisie, lesquels devraient générer entre 7000 et 8000 nouveaux emplois en 2019 et contribueraient à hauteur de 4,8% au PIB.