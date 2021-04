Les équipes HONDA ont créé l’événement en offrant au constructeur automobile japonais un “Hat Trick” de victoires en en Formule 1, Indycar et en rallye tout-terrain.

À travers cette performance, Honda consolide son positionnement au classement mondial des constructeurs actifs en sport automobile. Les pilotes de la marque ont fait de leur mieux pour faire de la semaine dernière une référence dans l’histoire de l’équipe Honda.

Red Bull Racing Honda en haut du podium d’Imola

Honda a entamé son offensive du week-end avec la victoire de Max Verstappen sur sa Red Bull Racing Honda dans la course de Formule 1 à Imola, en Italie. Max Verstappen a remporté une course émaillée d’incidents et d’accidents. Très à l’aise sur la piste mouillée, le Néerlandais a pu creuser l’écart avec Hamilton pour mériter sa victoire.

Suite à cette victoire, le directeur technique de l’équipe Honda F1, Toyoharu Tanabe a déclaré : « Une belle performance d’équipe de la part de Red Bull Racing, Honda et Max Verstappen a permis d’obtenir notre première victoire de la saison (…). Il est bien de voir que nous avons été compétitifs dans les deux premières courses, mais il y a un très long chemin à parcourir. Nous devons donc continuer à pousser et aborder chaque course au fur et à mesure ».

Alex Palou marque sa présence en Alabama

De sa part, Alex Palou a eu sa première victoire NTT INDYCAR SERIES au Honda Indy Grand Prix of Alabama, il a fait un sans-faute en remportant la victoire à son 15e départ en INDYCAR et son premier avec Chip Ganassi Racing. Il prend également la tête du classement du championnat des pilotes en début de saison, avec 53 points.

Honda prend la tête du championnat des constructeurs INDYCAR 2021 et est ainsi donc à la recherche de l’obtention du quatrième championnat consécutif des fabricants NTT INDYCAR SERIES.

Jeff Proctor mène son équipe à la victoire

Pour compléter le “Hat Trick” des victoires, l’équipe « Honda Off-Road Racing Team », dirigé par Jeff Proctor, a remporté la victoire en Classe 7 au SCORE International San Felipe 250 à Baja, au Mexique.

C’est un palmarès digne d’un constructeur qui met le sport automobile au cœur de sa stratégie. Cette réussite prouve encore plus la fiabilité des véhicules Honda à plusieurs niveaux notamment avec la présence permanente dans les premières places des indices de confiance à l’échelle mondiale.