Huit start-ups tunisienns innovantes ont exposé, mercredi, leurs projets basés, essentiellement, sur la nouvelle technologie, à des centaines de tunisiens, des investisseurs potentiels et à la communauté entrepreneuriale, à l’occasion la cinquième édition de “Demo Day de Flat6Labs Tunis”.

Il s’agit d’une rencontre virtuelle qui regroupe les sociétés émergentes opérant dans divers secteurs, notamment l’industrie 4.0, l’automobile, les places de marché, la robotique, l’éducation, la FinTech et le tourisme.

Hidayet Ayadi, fondatrice de la start-up “SgharToon”, a indiqué que son projet consiste en une plateforme éducative qui offre à la fois aux jeunes enfants des activités éducatives et distractives, et aux parents une idée sur le niveau de l’intelligence de leurs enfants. D’après ses dires cette plateforme permet de détecter des difficultés et des troubles d’apprentissage pour certains.

“Outre la détection de ce genre de troubles, nous coordonnons avec des experts dans le domaine pour assurer le suivi de ces enfants et les aider à surmonter leurs difficultés”. Jusqu’à l’été de 2019, nous avons testé 500 enfants, dont 85 ont été détectés dyslexiques”, a-t-elle dit.

Cette start-up, dont le chiffre d’affaires n’a pas dépassé les 6000 dinars, l’année dernière, envisage de le porter à 500 mille de dinars en 2021 et de 1 milliard de dinars en 2022. Elle prévoit de mettre sa plateforme à la disposition de 10 mille enfants en 2021 et 50 mille enfants en 2022.

Un autre jeune, Amine Mliki, fondateur de start-up “Auto+”, a fait savoir que sa société facilite les procédures et les démarches de vente ou d’achat de voitures en Tunisie. Ces démarches, qui prenaient de 30 à 45 jours, sont effectuées, grâce à une plateforme digitale d”Auto+” dans quelques jours.

Le jeune entrepreneur estime que l’automobile en Tunisie est un marché intéressant qui représente un investissement à hauteur de 3 billions de dinars, avec 200 mille véhicules vendus chaque année. Il table, lui, sur un chiffre d’affaires de 500 mille de dinars, à la fin de cette année et de 1 milliard de dinars à la fin de l’année prochaine.

L”accélérateur “Flat6Labs” a permis, à travers un fonds d’investissement, lancé depuis trois ans d’activité, de créer des emplois, d’encourager l’esprit entrepreneurial et de soutenir les startups en Tunisie. En fait, sur un total de 1500 candidatures, 36 start-ups tunisiennes ont reçu le soutien du programme avec un investissement initial de 200 mille de dinars.

L’accélérateur coopère avec la Société Financière Internationale (IFC) qui a rejoint le fonds l’année dernière. Le partenariat avec l’IFC comprend un investissement d’un million de dollars dans le fonds d’amorçage “Anava Seed fund”, géré par “Flat6Labs Tunis” pour encourager et assister techniquement les initiatives des femmes et des jeunes.