Entre pragmatisme, agilité et persévérance, Ahmed Taktak incarne l’image d’une jeunesse qui entreprend, innove et avance — sans attendre que le contexte soit idéal, mais en le transformant à sa mesure. Entrepreneur passionné par l’innovation et la recherche, il est le co-fondateur de Poslik, une solution intelligente dédiée à la digitalisation de la restauration et de l’hôtellerie, ainsi que de CoChefs, le tout premier incubateur culinaire en Tunisie.

Après une première immersion dans le secteur de la restauration en tant que gérant, Ahmed identifie très tôt les limites des outils disponibles sur le marché. Plutôt que de s’adapter à un système figé, il choisit de le réinventer. C’est ainsi qu’avec son associé, il lance une solution de caisse connectée pensée pour intégrer tout un écosystème digital — de la gestion des commandes à la fidélité client, en passant par le paiement dématérialisé et l’intelligence artificielle.

Ingénieur en informatique industrielle diplômé de l’INSAT, Ahmed a poursuivi un master en Modélisation, Optimisation, Décision et Organisation entre l’Université Paris-Dauphine et Mines ParisTech, avant de décrocher un doctorat en sciences économiques à l’Université Côte d’Azur.

Un parcours qui illustre une trajectoire fondée sur la curiosité, l’exigence intellectuelle et surtout une conviction profonde : quand un jeune croit en son idée, qu’il ose entreprendre avec détermination et qu’il se donne les moyens d’agir, il peut faire bouger les lignes, créer de la valeur et transformer les contraintes en opportunités.

En alliant une rigueur toute scientifique à un esprit résolument entrepreneurial, Ahmed Taktak incarne une jeunesse tunisienne qui n’attend pas que les conditions soient idéales pour avancer — mais qui crée les siennes. Son travail au croisement de la technologie, de la gestion et de l’économie réelle fait de lui une figure montante de l’innovation appliquée en Tunisie et à l’international.

Curieux et engagé, il cultive également une passion pour les arts martiaux, une discipline qui reflète son sens de l’équilibre, de la résilience et du dépassement de soi.

« Tout ce que l’esprit de l’homme peut concevoir et croire, il peut l’accomplir. » disait l’auteur US Napoléon Hill.

Bon vent Ahmed