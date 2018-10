L’organisation de la première édition du Forum «Sayarti Village» approche à grands pas. Elle se déroulera du 18 au 21 octobre 2018 à l’espace des congrès Tunis Arena sur les Berges du Lac 1. L’événement sera marqué par plusieurs conférences, tables rondes et autres shows autour de l’automobile“.

L’ouverture officielle aura lieu le jeudi 18 octobre avec le lancement en avant-première d’une nouvelle marque automobile qui a choisi ce rendez-vous pour présenter ses nouveaux pick-up en Tunisie.

S’en suivra une rencontre-débat en collaboration avec la Fédération tunisienne des agences de voyages (FTAV) sur le thème «Quelles solutions de transport terrestre pour répondre aux nouvelles attentes de nos touristes ?». Une thématique dictée par une flambée des prix du matériel roulant et un manque de disponibilités de véhicules spécifiques pour les agences de voyages.

Le directeur de la revue Sayarti (organisateur de l’événement), Hédi Hamdi, souligne que ce rendez-vous arrive au moment où le secteur de l’automobile dans son ensemble traverse une crise importante. Par conséquent, «… nous l’organisons pour servir de tribune et de plateforme de débats et d’échanges que nous espérons seront constructifs entre les différents intervenants du secteur, en premier lieu les concessionnaires automobiles».

Concernant ce forum, Hédi Hamdi et ses équipes indiquent que les journées du 18 et 19 octobre seront à consonance essentiellement professionnelle, alors que les 19 et 29 octobre sont destiné au grand public (accès libre) qui pourra venir y admirer le plus grand rassemblement de propriétaires de Jeep, des démonstrations de franchissement en 4X4 (samedi 20 en matinée), un show de voitures sportives en partenariat avec la FTA (Fédération tunisienne de l’automobile) ainsi qu’un mini-challenge de karting (samedi 20 et matinée du dimanche 21).

