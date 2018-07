“Sayarti Village“ et “Octobre 2018“. Retenez bien ce “lieu“ et cette date. Car il s’agit d’un projet de Salon automobile que comptent organiser nos confrères du magazine spécialisé Sayarti*, et ce dans la zone des Berges du Lac à Tunis.

L’annonce a été faite dans la soirée du lundi 4 juin à l’espace des Congrès Tunis Arena, en présence des représentants de toutes les professions autour du secteur automobile en Tunisie, d’où l’appellation exacte “Premier Salon thématique interprofessionnel de l’auto“.

D’ores et déjà, on peut affirmer que Hédi Hamdi a réussi son “opération marketing”, en tout cas si l’on se réfère à la présence lors de cette soirée-présentation dudit projet de nombreux représentants des activités “automobiles” au sens large du terme.

A cette occasion, Hédi Hamdi, directeur du magazine Sayarti et promoteur-organisateur de l’événement, expliquera qu’«il s’agit d’un concept de Salon se présentant sous forme de village entièrement dédié à l’automobile et aux secteurs connexes dans lequel le visiteur pourra déambuler dans plusieurs espaces couverts et en plein-air».

Il se déroulera sur quatre jours, en l’occurrence du 18 au 21 octobre prochain à l’espace des Congrès Tunis Arena, soit deux jours dédiés aux professionnels (les 18 et 19 octobre) et deux jours pour le grand-public (les 20 et 21).

Pour cette première édition du Salon, la thématique choisie porte sur les véhicules SUV, Crossover, 4×4 et pick-up ; un choix qui n’est pas dû au hasard, comme le soulignera Hédi Hamdi, ce sont «des segments en pleine croissance appelés à évoluer pour répondre à des besoins exprimés par des catégories socio-professionnelles précises mais aussi pour des activités de loisirs de plein-air».

Concernant les deux journées professionnelles, il est l’organisation de plusieurs conférences et événements d’actualité, entre autres une table ronde qui réunira les concessionnaires automobiles avec la Fédération tunisienne des agences de voyages (FTAV) sur le thème «Quelles attentes en matière de véhicules de transport pour les agences de voyages?». La communauté des chasseurs sera associée à un événement qui se déroulera sur place avec également une conférence thématique le deuxième jour.

On croit même savoir qu’une des professions aurait promis d’offrir une croisière aux exposants et VIP du Salon.

Durant les journées grand-public, plusieurs animations sont prévues au programme visant à enrichir l’événement, notamment des démonstrations de franchissements en 4X4.

On aura compris que Hédi Hamdi et son équipe souhaitent que cette première édition de Syarati Village soit un événement “créateur de valeur ajoutée” pour les participants-exposants. Pour y parvenir, ils veulent aller au-delà de l’exposition de voitures en offrant “des opportunités de networking et de valorisation du secteur”.

Pour ce faire, notre confrère de Sayarti a de la suite dans les idées. En effet, Hédi Hamdi, à travers ce Salon et son lieu d’emplacement (l’Arena Berges du Lac 1), parie sur une sorte d’osmose entre tous les acteurs –directs et indirects- du secteur automobile en Tunisie. C’est ainsi que la manifestation comptera comme exposants, les grandes marques automobiles, ce qui est logique, mais aussi les compagnies pétrolières, les compagnies d’assurance, les établissements financiers (banques et sociétés de leasing), les composants automobiles (batteries, pneumatiques, filtration…) ou encore les sociétés de services (GPS, assistance, remorquage, entretien…).

Résumons: Sayarti Village, c’est un Salon automobile mais d’un genre nouveau et d’un esprit nouveau; le substantif “village” renvoie, ici, à la taille humaine que M. Hamdi veut donner à cette manifestation (vs les grands Salons automobiles…). D’où du reste le choix de l’espace des Congrès Tunis Arena des Berges du Lac.

Ensuite, Sayarti Village une manifestation qui fédère tous les métiers autour du secteur automobile en Tunisie.

Enfin, Sayarti Village ambitionne d’être un Salon annuel… par et pour les professionnels de l’industrie tunisienne… et pourquoi pas au-delà!

Tallel BAHOURY

A propos du Magazine Sayarti

*Sayarti est un bi-média paraissant un mois sur deux en format magazine et présent également sur Internet à travers un contenu totalement différent de la version papier et axé sur l’actualité chaude du secteur. Une fois par an est également publié «Le Guide du Tunisien au volant», un document recensant les principaux acteurs du secteur automobile en Tunisie, comprenant également un ensemble d’informations pratiques dédiées notamment aux automobilistes.