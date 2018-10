Dans le cadre de son Programme Promotionnel Pour L’adhésion des entreprises à son programme pour son 2ème dont la date limite des candidatures est fixée pour le jeudi 26 octobre 2018, Le Fonds TASDIR+ a planifié un Programme ambitieux d’approche vers les entreprises pour le mois d’octobre.

Un grand nombre de rencontres et Tables-ronde sont planifiées pour les différentes régions et pour un grand ombre de secteurs d’activités afin de sensibiliser les entreprises à diversifier leurs marchés à l’export et leur présenter l’appui que propose TASDIR+ afin d’élargir leurs pays cibles.

Voici les résultats et performances enregistrés à ce jour par TASDIR+ et dont les ambitions sont encore plus importantes à l’horizon 2020.

Les entreprises performent mieux à l’exportation avec Tasdir+

Les entreprises pénètrent de nouveaux marchés étrangers grâce à l’apport de Tasdir+

Les entreprise s’implantent à l’étranger avec l’appui de Tasdir+

Le Programme complet du Fonds TASDIR+ pour la période indiquée :

