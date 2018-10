Dans son rôle d’entreprise responsable et en tant qu’acteur de premier ordre dans les technologies nouvelles, Tunisie Telecom a signé ce mercredi 03 octobre 2018 un accord de partenariat avec le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI).

L’accord paraphé par le Président -Directeur Général de Tunisie Telecom M. Mohamed Fadhel Kraiem et par Mme Chiraz Latiri Cherif, Directrice Générale du Centre National du Cinéma et de l’Image, est un signe fort de la volonté commune de deux entités tunisiennes d’œuvrer ensemble pour le développement de nouvelles industries culturelles.

A ce propos, M. Mohamed Fadhel Kraiem a déclaré : « Tunisie Telecom a toujours soutenu la culture en Tunisie, elle apporte aujourd’hui son soutien aux nouvelles industries créatives et encourage, aux côtés du CNCI, les start-ups qui se développent autour de la création de contenus digitaux. De même, Tunisie Telecom a la volonté d’accompagner le CNCI dans sa noble mission de sauvegarde du patrimoine cinématographique tunisien ».

Mme Chiraz Latiri Cherif a quant à elle exprimé sa fierté d’avoir Tunisie Telecom comme partenaire officiel, ce qui permettra d’unir les moyens, le savoir-faire et les solutions technologiques avancées pour le développement dans notre pays des industries les plus en vue dans le monde, à savoir les industries liées à l’image, au cinéma, au digital et au gaming.

La réception organisée en l’honneur de cette convention s’est déroulée au siège de Tunisie Telecom dans une ambiance conviviale en présence des équipes des deux partenaires.