“La chorale patrimoniale” est un projet, à cheval entre les secteurs de la musique et du patrimoine culturel immatériel. Il consiste à mettre en place un mécanisme participatif de collecte, de transmission et donc de perpétuation du patrimoine musical régional.

Conçu et suivi par le bureau “Altissimo Consulting”, ce projet sera réalisé, dans le cadre d’une expérience pilote, dans les régions de Gabes, du Kef et de Monastir, en partenariat avec la Société Zeryeb pour les Arts et la Culture, l’Association de Sauvegarde et de Développement de la Médina du Kef ainsi que l’Institut de la Rachidia à Monastir dans le cadre du projet Tfanen – Tunisie créative financé par l’Union européenne dans le cadre du Programme d’Appui au Secteur de la Culture en Tunisie (PACT) du Ministère des affaires culturelles, mis en œuvre par le British Council pour le compte et avec la collaboration du réseau EUNIC (Instituts Culturels Nationaux de l’Union Européenne).

Il s’agit de collecter le patrimoine musical de la région chez des détenteurs de la tradition reconnus et identifiés, mais aussi, graduellement, chez les citoyens participant au projet avec leurs enfants. Les séances bimensuelles organisées, dirigées et encadrées par des spécialistes, sont ouvertes gratuitement aux familles (enfants et parents conjointement) et prévoient, outre le programme établi par les encadrants, un espace temporel ouvert aux propositions des participants.

Un appel à la mémoire, individuelle puis collective, pour y déterrer des chants – ou même des bribes de chants – rituels ou d’accompagnement de la vie quotidienne, allant des berceuses jusqu’aux chants de mariage ou de travail, sera effectué. Ces séances de partage devraient permettre de reconstituer une partie d’un puzzle interminable et de la transmettre aux nouvelles générations, dans une ambiance participative bon enfant, sans exigences techniques ou artistiques exagérées malgré l’encadrement assuré par des spécialistes.

Le projet d’une durée de 9 mois (1er octobre 2018- 30 juin 2019) , prévoit des rendus trimestriels sous la forme de mini-concerts des chorales patrimoniales constituées, formées pour la première fois de choristes de plusieurs générations, ainsi que des opérations mensuelles d’archivage audiovisuel relatives au corpus collecté et répété. Outre un concert de restitution finale, un recueil des chants collectés avec des témoignages sur les fonctions et les conditions sociales de pratique (en approche ethnomusicologique) ponctuera la fin du projet.

Le projet ainsi articulé peut aider à instaurer de nouvelles traditions de pratique du patrimoine, outre le partage d’expériences familiales autour de la pratique culturelle.