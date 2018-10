Entre 2016/2017, près de 67,35% des entreprises ayant bénéficié du Fonds d’Appui à la Compétitivité et au Développement des Exportations (TASDIR+), ont réussi à améliorer leur performance en termes d’accès à de nouveaux marchés et 20,75% ont renforcé leur accès à l’export, selon les résultats à mi-parcours de ce programme (2015/2020).

“Depuis son lancement, 283 entreprises tunisiennes ont pu bénéficier de ce programme avec des montants engagés de 30 millions de dinars”, a indiqué le Directeur coordinateur de TASDIR+, Riadh Bezzarga.

Intervenant, jeudi, lors d’une table ronde sur le programme Tasdir+ : “Opération coup de poing pour l’export sur les marchés français et européens”, le responsable a ajouté que sur la période 2016/ 2017, 33 entreprises appuyées par le programme ont réalisé des implantations à l’étranger.

Et d’ajouter que le 3ème appel à candidatures du programme TASDIR+, s’étalera sur une période de 12 mois allant de juillet 2018 à juin 2019 . Avec un budget alloué de 15 millions de dinars(MD), le 3ème appel à candidatures est structuré en 4 phases de sélection à raison d’une sélection par trimestre, a-t-il encore expliqué.

Et de préciser que les secteurs ciblés sont l’agro-industrie, les technologies de l’information et de la communication(TIC), l’agriculture et l’artisanat.

“Une prime financière sera octroyée exclusivement aux entreprises qui réalisent des performances à l’export sur de nouveaux marchés”, a indiqué le responsable, ajoutant que les secteurs ciblés par cette prime sont l’agriculture, la pêche et l’agro-industrie.

Le responsable a, toutefois, tenu à préciser que les entreprises commerciales, publiques, non résidentes et celles qui sont déjà conventionnées avec TASDIR+ ne sont pas éligibles au 3éme appel à candidature.

Il est à noter que le Programme ” TASDIR+ ” doté d’un budget global de 17 millions d’euros (55,14 millions de dinars), ambitionne d’appuyer plus de 600 entreprises actives dans les secteurs des biens et des services.

Ses objectifs stratégiques ciblent la diversification des marchés à l’export, l’augmentation du volume global des exportations tunisiennes, l’appui des filières/chaines de valeurs à haute valeur ajoutée et à fort potentiel pour l’accès aux marchés extérieurs et l’encouragement à l’implantation commerciale à l’étranger.