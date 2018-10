Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Mohamed Ennaceur, a reçu, mercredi 3 octobre 2018, au Bardo, le président de la République de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, qui effectue une visite officielle en Tunisie du 2 au 4 octobre 2018, à l’invitation de son homologue tunisien, Béji Caïd Essebsi.

Selon un communique du Parlement, la rencontre a permis d’examiner les moyens de renforcer la coopération parlementaire entre la Tunisie et Djibouti et de coordonner les positions entre les institutions parlementaires des deux pays au sujet des questions arabes, régionales et internationales d’intérêt commun.

Au cours de cette rencontre, Ennaceur a mis l’accent sur la volonté commune de renforcer la coopération bilatérale, particulièrement dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle, de la santé et de l’habitat et d’investir à bon escient l’importante position géographique dont bénéficient les deux pays pour atteindre les objectifs escomptés dans le domaine du commerce.

Tout en saluant les pas importants franchis par la Tunisie sur la voie de la transition démocratique, le président djiboutien s’est déclaré, de son côté, satisfait de l’impulsion qui ne cesse de connaître la coopération bilatérale.