Youssef Chahed, le chef du gouvernement, a souligné, jeudi à Tunis, l’importance du forum d’affaires tuniso-djiboutien dans le développement des relations tuniso-djiboutiennes aux plans économique et commercial ainsi qu’en matière d’investissement pour “la réalisation d’une nouvelle relance”.

Intervenant à l’ouverture des travaux de cette manifestation économique, Chahed qui était accompagné du président de la République de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, a relevé l’évolution remarquable que Djibouti a enregistré aux niveaux économique et commercial au cours des dernières années, mettant en exergue son positionnement stratégique à l’entrée sud de la mer rouge et sa proximité du détroit de Bab-el-Mandeb.

Le Chef du gouvernement a souligné que la mise en oeuvre de la vision”Djibouti 2035″ permettra de réaliser un saut qualitatif pour le pays, lequel saut se reflétera à travers le développement des ports et aéroports ainsi que de l’infrastructure, pour en faire un pôle commercial.

Ce forum, tenu à l’initiative de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) vise l’organisation de rencontres entre les hommes d’affaires tunisiens et leurs homologues djiboutiens afin d’identifier des opportunités de partenariat et d’investissement au service de l’intérêt des deux parties.

Pour rappel, le président de la République, de Djibouti Omar Guelleh effectue, actuellement, une visite officielle de deux jours en Tunisie.