Le Chef du gouvernement, Youssef Chahed, s’est entretenu, mercredi au palais du gouvernement à la Kasbah, avec le président de la République de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, qui se trouve en visite officielle en Tunisie du 2 au 4 octobre 2018 à l’invitation de son homologue tunisien, Béji Caïd Essebsi.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, la rencontre a permis d’examiner les moyens de resserrer les liens de fraternité de longue date établis entre les deux pays, de manière à donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale, à promouvoir l’investissement et à multiplier les opportunités de partenariat dans tous les domaines.

La rencontre a également permis de mettre l’accent sur la nécessité de multiplier les contacts entre les hommes d’affaires tunisiens et leurs homologues djiboutiens dans le cadre du Conseil d’affaires tuniso-africain qui aura lieu demain jeudi à l’initiative du Conseil et de l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA).

Le programme de coopération et de partenariat entre la Tunisie et Djibouti englobe plusieurs domaines économiques, dont le transport, le tourisme, l’ingénierie, les technologies de la communication et le bâtiment ainsi que d’autres secteurs vitaux en l’occurrence la santé, l’éducation, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur, les affaires sociales, l’habitat, la femme et la famille.