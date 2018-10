La société chargée de la réalisation du pipeline de gaz naturel reliant le champ Nawara -situé dans le sud tunisien- à la station de traitement dans le gouvernorat de Tataouine a officiellement entamé les travaux d’acheminement des canaux dans la région de Kardhab à Ghomrassen.

Ce projet, qui dure 12 mois, nécessitera une enveloppe de plus de 35 millions de dollars.

Le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, qui a donné, mardi 2 octobre, le coup d’envoi des travaux, a fait savoir que les travaux de construction de la station de traitement de près de 600 mille mètre cubes de gaz,vont démarrer au cours des quatre premiers mois de l’année 2019, sachant que le projet sera opérationnel en 2020.

Les canaux (12 pouces de diamètres) sont liés à la station de traitement de Tataouine s’étendent sur une longueur de 94 km et raccorderont le réseau de canaux reliant le champ Nawara à la station de traitement situé dans le gouvernorat de Gabès.

Les travaux d’installation du pipeline en direction de la station de traitement de Tataouine, d’un coût de 35 millions de dollars, créeront entre 200 et 250 postes d’emplois et permettra de mobiliser 600 mille m3/jour de gaz.

Feriani a souligné la portée de ce projet dans l’impulsion du secteur industriel dans la région, deuxième fournisseur mondial de plâtre, ajoutant que l’approvisionnement des usines de la région en gaz naturel leur permettra de concurrencer les autres sociétés des autres régions.

Outre le traitement du gaz, ce projet comporte une unité d’emballage et de conditionnement des bouteilles de gaz GPL pour un total d’investissement de 20 millions de dollars et une station de production de 10 MW d’énergie solaire moyennant un financement étranger de 30 MDT. Il permettra d’approvisionner les gouvernorats de Tataouine et de Médenine en gaz de ville.