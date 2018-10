Près de 100 hectares (ha) de superficies cultivées de fraises ont été endommagés, suite aux inondations survenues dans le gouvernorat de Nabeul le samedi 22 septembre 2018, soit le 1/5ème des superficies des fraises (500 hectares de superficies/an), a indiqué le commissaire régional au développement agricole, Moncef Tayeb, dans une déclaration à l’Agence TAP.

Le gouvernorat de Nabeul occupe la première place en termes de production de fraises, soit une production qui varie entre 15 et 17 mille tonnes (99%).

Cependant, a-t-il avancé, les inondations n’ont pas eu d’impacts importants sur la récolte des agrumes de la saison 2018-2019, ajoutant que les superficies endommagées ne dépassent pas les 1000 hectares sur un total de 20 mille hectares.

Et d’ajouter qu’une commission relevant du Commissariat régional au développement agricole (CRDA) de Nabeul va effectuer des visites de terrain, le 15 octobre, aux exploitations agricoles afin de réévaluer la production des agrumes.

La production d’agrumes dans le gouvernorat de Nabeul est de l’ordre de 305 mille tonnes/an, soit 75% de la production nationale.

A noter que 19 équipes ont été mobilisées pour évaluer les dégâts, avait indiqué le secrétaire d’Etat aux Ressources hydrauliques, Abdallah Rabhi, lors d’un point de presse tenu, le 24 septembre, au siège du gouvernorat, précisant que l’eau potable a été rétablie dans tout le gouvernorat.

Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région de Nabeul, le 22 septembre 2018, ont provoqué de gros dégâts, sur 864 ha de légumes et 794 ha d’arbres fruitiers, décimé 90 mille volailles et 86 têtes d’ovins, détruit 180 ruches d’abeilles et endommagé 10 km de pistes agricoles.