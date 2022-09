Les habitants d’El Maâmoura, une ville côtière située dans la région du Cap Bon (gouvernorat de Nabeul) protestent “contre le passage en force des autorités concernées par l’exécution du projet de protection de la ville contre les inondations, lequel pourrait conduire à une catastrophe écologique et sociale pour la région”. C’est en tout cas ce qu’affirme le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) dans une publication, vendredi 9 septembre.

Les habitants demandent au ministère de l’équipement et de l’habitat et à la municipalité de la région de mettre fin à ce projet, eu égard aux “données erronées” contenues dans les études techniques et à l’absence d’une étude d’impact sur l’environnement.

En plus, ils craignent que l’installation des canalisations prévues dans le cadre de ce projet, en vue d’évacuer les eaux pluviales souterraines n’aboutisse en fait au rejet des eaux usées et des déchets dans la lagune et la mer d’El Maâmoura.

Selon eux, “les eaux pluviales qui passent dans les canalisations seront regroupées dans des zones industrielles limitrophes à la ville, où sont installées des usines, des huileries et un abattoir municipal qui ne sont pas équipés de réseaux d’évacuation des eaux, ne sont pas contrôlés et ne respectent pas les règles de la protection de l’environnement”.

En outre, “la réalisation de ce projet engendrera la pollution de la plage et de la lagune d’El Maâmoura, ainsi que la détérioration des terres limitrophes et la prolifération des pandémies, ce qui causera une catastrophe écologique, sanitaire et sociale dans la région qui compte plus de 8 000 habitants”.

La lagune d’El Maâmoura fait partie de plusieurs autres lagunes du Cap Bon oriental. Elles constituent ensemble une zone humide et un site Ramsar, contenant un taux de salinité élevé et accueillant plus de 60 espèces des oiseaux selon l’Association des amis des oiseaux (AAO).

Le FTDS soutient les mouvements de protestation organisés par des habitants d’El Maâmoura qui défendent leur droit à un environnement sain, appelant les autorités concernées à rendre public le dossier du projet.

Le Forum fait porter la responsabilité au ministère de l’Equipement et aux autorités concernées en cas de survenue d’une catastrophe écologique et sanitaire dans la lagune et à la mer d’El Maâmoura.

A se demander si le FTDES n’était pas un parti politique !