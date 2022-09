La Direction de l’hydraulique urbaine (DHU) relevant du ministère de l’Equipement et de l’Habitat a entamé la mise en œuvre, dans le gouvernorat de Gafsa, de la deuxième tranche du projet d’entretien et de renforcement des ouvrages et leur protection contre les inondations causées par l’effet de crue des oueds.

Fahmi Ben Abdeljaouad, ingénieur en charge du projet, a précisé que la deuxième tranche de ce projet consiste en particulier à renforcer les ouvrages dans les villes de Gafsa, Redayef, El Guettar et Metlaoui.

Il a souligné que les travaux portent notamment sur la réalisation d’opérations de nettoyage des cours d’oueds et de renforcement des ouvrages hydrauliques dans le but de protéger les zones résidentielles, les routes et les ponts des villes.

Le chantier du projet en question est mis en œuvre moyennant une enveloppe d’environ 400 000 dinars.