Les travaux de curage et d’entretien des ouvrages hydrauliques en prévision de la prochaine saison de pluies se poursuivent. Ces travaux ont concerné, jusqu’à ce jour, 56 oueds et cours d’eaux dans 9 gouvernorats, Tunis, Ariana, Manouba, Ben Arous, Bizerte, Nabeul Sousse, Kairouan, Sfax et Grand Tunis, selon une réunion de travail tenue samedi sous la présidence du ministère de l’Equipement avec la participation des directions régionales et centrales.

Ces travaux sont effectués par les services de l’Office national de l’assainissement (ONAS), qui se charge aussi des travaux de curage des bassins de collecte des eaux pluviales et des réseaux des eaux usées dans les zones basses.

Les participants à la réunion de samedi, ont souligné la nécessité de mobiliser les engins de curage nécessaires tels que les camions hydrocureurs.