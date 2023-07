La fin des travaux du projet de protection de la région ouest du Grand Tunis contre les inondations a été annoncée lundi, lors d’une cérémonie tenue à la Cité Ezzouhour, un des quartiers populaires concernés par le projet.

Ce projet, qui vise à minimiser le risque des dommages causés par les inondations et à améliorer l’infrastructure de contrôle des inondations dans le Grand Tunis, a été financé par un prêt concessionnel japonais , à hauteur de 6,808 milliards de yens (l’équivalent de 150 Millions de dinars), selon un communiqué publié par la JICA.

Bénéficiant à 670 mille habitants, le projet couvre une zone très urbanisée de la capitale, à savoir Manouba, Ibn Sina, Ksar Said, Bortal Haidar, Zahrouni, Bardo et les quartiers avoisinants de Sebkhet Sijoumi ainsi que les cités Ezzouhour 3, 4 et 5.Un nouveau canal a été construit entre Sebkhet Sijoumi et Oued Melianeans le cadre de ce projet, en vue de limiter le risque des inondations et réduire le niveau d’eau annuel de Sebkhet Sijoumi.

Les zones aux alentours sont connues pour être très inondables, entraînant des dommages pour les habitations. Le projet permet ainsi d’améliorer la qualité de l’environnement et particulièrement la qualité de vie des citoyens dans les zones précitées, précise la JICA.

Lors de la cérémonie de clôture du projet la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaafrani Zenzri, dont le propos sont rapporté par la JICA, a déclaré que le Japon reste ” un partenaire essentiel ” pour son département, et ce, en raison de son appui au développement.

De son côté, l’ambassadeur du Japon en Tunisie, Osuga Takeshi a souligné que la zone ouest du Grand Tunis ” sera en mesure de résister aux pluies diluviennes ” grâce aux canaux de drainage nouvellement construits et élargis.

” Ayant une longue histoire et des expériences en matière de la lutte contre les catastrophes naturelles liées à l’eau, le Japon continuera à coopérer au développement durable de la Tunisie dans ce domaine “, a-t-il ajouté.

De son côté, Ueno Shuhei, Représentant Résident de la JICA en Tunisie a affirmé que l’achèvement de ces travaux marque une étape très importante dans la stratégie de protection contre les inondations du Grand Tunis, formulant l’espoir que ce projet puisse améliorer la qualité de vie des populations de la zone de Tunis-Ouest et lutter contre les inondations.