La Tunisie est “un modèle de démocratie pour toute l’Afrique et pour cela l’Italie est prête à la soutenir avec détermination même face aux menaces terroristes et à intensifier les relations en promouvant de nouveaux investissements”, rapporte l’agence de presse italienne Ansa citant le vice-président du Conseil des Ministres et ministre italien de l’intérieur Matteo Salvini à la veille de sa visite à Tunis.

“Les relations bilatérales italo-tunisiennes sont excellentes et les rencontres seront une occasion pour intensifier les rapports politiques culturels et économiques entre les deux Pays, dans le but de promouvoir de nouveaux investissements italiens et soutenir les 800 entreprises italiennes qui opèrent en Tunisie et qui assurent 63.000 emplois directes en plus de la production industrielle”, a ajouté le ministre de l’Intérieur.

Matteo Salvini a affirmé qu’il “il sera fondamental de renforcer la vaste coopération dans le domaine de la sécurité étant donné que la Tunisie est le pays qui a subi, avec l’Italie, le plus fort impact de la crise libyenne”.

“Lutter contre l’immigration clandestine est une priorité partagée par les deux pays pour combattre les groupes criminels qui s’enrichissent avec les flux illégaux et éviter les tragédies en mer”, a conclu le ministre italien.

Matteo Salvini est attendu jeudi à Tunis où il effectuera une visite de travail à la tête d’une délégation composée de ses collaborateurs.