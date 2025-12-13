Une ligne maritime mixte (passagers et fret) entre Livourne (Italie) et La Goulette pourrait prochainement voir le jour, suite à une proposition tunisienne présentée lors d’une séance de travail tenue le 11 décembre à Livourne.

Le Président de l’Autorité portuaire de Livourne, Davide Gariglio, a accueilli favorablement cette initiative. En présence du Consul de Tunisie à Rome, Marouane Kablouti, il a suggéré que la Compagnie tunisienne de navigation (CTN) soit chargée de l’exploitation de cette liaison, ce qui constituerait un atout pour la compagnie nationale.

Sur ses réseaux sociaux, le Consulat de Tunisie à Rome souligne que cette proposition s’inscrit dans la volonté commune des deux parties de concrétiser le mémorandum d’entente signé en 2016 entre l’Autorité portuaire de Livourne et l’Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP). Les discussions ont également porté sur des mesures concrètes en matière de sécurité maritime, de durabilité environnementale, de transformation numérique et de formation professionnelle.

Les participants ont en outre examiné la faisabilité d’un « corridor vert » (Green Corridor) reliant Livourne aux ports tunisiens, dans le cadre des projets liés à la transition écologique et numérique.

En marge de cette visite, le consul de Tunisie à Rome, Marouane Kablouti, s’est rendu au bureau de représentation commerciale de la CTN à Livourne, à l’occasion de son 40e anniversaire. Il a salué ses efforts et appelé à renforcer sa présence à l’étranger pour mieux défendre les intérêts de la compagnie.