Le ministre de la Santé, Imed Hammami, annonce une série de mesures en faveur du secteur de la santé dans le gouvernorat de Gabès, et ce lors d’un conseil régional de la santé tenu au siège dudit gouvernorat.

Ces mesures concernent principalement le démarrage en 2019 des travaux de construction d’un CHU, la création de nouveaux services à l’hôpital régional Mohamed Ben Sassi et la mise en service d’une salle de cathétérisme au sein même de cet établissement.

Il s’agit également de renforcer les services d’urgence de l’hôpital régional d’El Hamma en huit ambulances, de doter l’hôpital régional de Gabès d’un scanner mammaire et d’un coloscope et d’acquérir une unité mobile de médecine dentaire.

Selon Hammami, deux services d’urgences seront crées au sein des hôpitaux régionaux de Ouedhref et de Gabès, précisant que la région sera renforcée par des médecins spécialistes notamment en cardiologie, réanimation, anesthésie, pédiatrie et gynécologie.

Les participants à ce conseil ont appelé à accélérer la construction de l’hôpital régional et à améliorer la situation des hôpitaux régionaux et de développer les hôpitaux régionaux d’El Hamma et de Mareth.