Le ministère de la Santé a annoncé, mercredi dans un communiqué, l’élargissement de la campagne nationale de vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) afin d’inclure les filles âgées de 12 à 18 ans, soulignant que ce vaccin est entièrement gratuit.

Le ministère a précisé que cette vaccination est une démarche volontaire visant à garantir une protection à long terme contre les risques du cancer du col de l’utérus.

Dans le cadre de sa politique de rapprochement des services des citoyens, les vaccins ont été mis à disposition dans les centres de santé de base dédiés, répartis sur l’ensemble du territoire. La liste complète et détaillée des centres agréés peut être consultée sur la page officielle du ministère de la Santé ou directement auprès des centres concernés.

Le ministère a appelé les parents ainsi que les jeunes filles concernées à se rendre dans les centres de santé de base pour bénéficier de ce service préventif.