En marge de la 73e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères Khemaies Jhinaoui a participé à une réunion de haut niveau consacrée aux derniers développements politiques et économiques en Libye et aux défis du consensus politique.

La réunion a été l’occasion de discuter des moyens de surmonter le blocage dans la mise en œuvre du plan de l’envoyé de l’ONU en Libye, adopté à New York en septembre dernier, selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères.

Des ministres des Affaires étrangères des pays de la région et des membres permanents du Conseil de sécurité ont assisté à la réunion, en plus du Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, du Haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité et du Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine.

Le chef du conseil présidentiel du gouvernement d’entente nationale, Fayez Sarraj, et l’envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies en Libye, Ghassan Salamé, se sont intervenus depuis la capitale libyenne Tripoli.

Jhinaoui a également appelé la communauté internationale à déployer des efforts concertés pour aider les parties libyennes à surmonter leurs divergences et à réunir toutes les conditions pour assurer des élections libres, transparentes et démocratiques, conformément à la feuille de route fixée par l’ONU.

Il a également souligné l’importance de fournir des conditions de sécurité et de jeter les bases constitutionnelles et légales pour organiser les élections de manière à garantir la stabilité politique en Libye, soulignant que la solution en Libye devrait reposer sur un consensus entre toutes les parties libyennes.

Jhinaoui a, à nouveau, condamné les récentes violences dans la capitale Tripoli, appelant à l’arrêt immédiat des combats.

Il a mis en avant les efforts déployés par l’envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies en Libye, Ghassan Salamé, pour parvenir à un accord de cessez-le-feu et rétablir la sécurité et la stabilité dans la capitale libyenne, Tripoli, rappelant le soutien de la Tunisie au peuple libyen et à un règlement politique global en Libye.

Par ailleurs, Khemaies Jhinaoui a participé lundi au Sommet de la Paix Nelson Mandela, marquant le centenaire de la naissance du leader africain.

Il s’est félicité de l’adoption par l’ONU de la déclaration politique “Nelson Mandela” qui a institué la décennie 2019-2028 “La décennie de la paix”, recommandant de continuer à œuvrer en faveur d’un monde plus juste et plus prospère.

Auparavant, Le ministre des Affaires étrangères avait participé à la réunion ministérielle du conseil de la Ligue arabe, sous la présidence du président du Soudan, consacrée aux développements de la cause palestinienne et dans plusieurs foyers de conflit dans la région arabe.

Il a assisté à la réunion de haut niveau organisée par les Etats-Unis d’Amérique en présence du président américain, du secrétaire général de l’ONU et des représentants de 130 états au cours de laquelle une action globale de lutte contre la drogue a été lancée.

En marge de sa visite, le ministre s’est entretenu avec ses homologues du Sénégal, d’Arménie et du Cote d’Ivoire ainsi qu’avec la directrice exécutive du Comité contre le terrorisme relevant du Conseil de sécurité.