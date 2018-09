“Leadership à la diplomatie climatique: De l’action locale à l’action globale”, tel est le thème d’un événement organisé, les 24 et 25 septembre 2018, par l’ambassade d’Allemagne à Tunis, en coopération avec le ministère tunisien des Affaires locales et de l’Environnement et la fondation politique allemande Heinrich Böll.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la célébration de la diplomatie climatique en 2018, une année cruciale pour la coopération internationale en matière de changement climatique et pour le leadership climatique de l’Union européenne, et ce à travers la programmation de deux semaines à savoir du 18 au 24 juin et celle du 24 au 30 septembre 2018, a fait savoir l’ambassade d’Allemagne à Tunis, dans un communiqué publié lundi 24 septembre.

Les efforts de la coopération internationale en matière de changement et de leadership climatiques de l’Union européenne (UE) ainsi que de l’Allemagne en Tunisie seront présentés à cette occasion et les participants auront l’occasion de promouvoir les actions entreprises par la société civile tunisienne dans le but de s’opposer aux effets des changements climatiques et par conséquent, améliorer leur visibilité auprès du grand public.

Au programme du premier jour (24 septembre) figure un atelier de renforcement des capacités au profit des militants de la société civile tunisienne en matière de changement climatique, processus de la CCNUCC (Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques) et les Conférences des Parties et la deuxième journée (25 septembre) sera consacrée à l’organisation d’une conférence sur la diplomatie climatique et le financement de l’action climatique en Tunisie.