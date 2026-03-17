L’Unité nationale de coordination pour les changements climatiques, relevant du ministère de l’Environnement, prépare en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), un Projet d’adaptation des écosystèmes oasiens au changement climatique dans le gouvernorat de Tozeur

A cet effet, elle a effectué, du 5 au 15 mars 2026, une visite de terrain, dans ce gouvernorat, se rendant dans les oasis de Nefta, Degueche, Hamma El Jerid et Tamaghza. Elle a également, eu des séances de travail avec les autorités régionales et locales, les agriculteurs et les Commissariats régionaux de développement agricole, selon un communiqué, publié lundi, par le département de l’Environnement.

Il s’agit de finaliser la définition des composantes de ce projet et des activités prioritaires.

Une séance de travail s’est également, tenue au siège du gouvernorat de Tozeur, afin d’examiner les composantes du projet et les propositions soumises par diverses autorités régionales et locales dans ce cadre.

Il importe de noter que le projet vise à renforcer la capacité des oasis traditionnelles à s’adapter aux impacts du changement climatique, de manière à préserver leur rôle écologique, économique et culturelle, en tant que pilier essentiel du développement de la région.