La société pétrolière Perenco, qui a fait plusieurs investissements avec l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières (Etap) ayant atteint 600 millions dinars, prévoit d’investir 20 millions de dinars en 2018. Ce montant permettra la mise à niveau de plusieurs sites le forage de deux puits à Begel, annonce un communiqué du ministère de l’Industrie et des PME.

Pour rappel, la société Perenco a acquis l’ensemble des parts de la société Petrofac (45%) dans la concession de Chergui à Kerkennah.

Au cours d’un entretien tenu vendredi 21 septembre, avec Slim Fériani, le ministre de l’Industrie et des PME, les responsables des deux sociétés pétrolières, respectivement Roy Armishaw et Yves Postec, ont discuté de l’officialisation de la décision de transfert des droits et engagements de Petrofac Tunisie dans la concession de Chergui, suite à l’accord de la Commission consultative des hydrocarbures dans sa réunion N°120 du 23 juillet 2018.

Perenco est présente dans 13 pays et produit 450.000 barils équivalents pétrole (bep) par jour. Elle emploie 4.000 agents.